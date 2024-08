“Nos paysages urbains historiques sont en danger”: la Commission Royale des Monument et des Sites tire la sonnette d’alarme

Dans une lettre ouverte, la Commission Royale des Monument et des Sites (CRMS) tire la sonnette d’alarme : les travaux et les aménagements récents défigurent le paysage urbain. Elle demande de reconnaître l’espace public comme patrimoine.

■ Reportage Pierre Beaudot, Béatrice Broutout

“Tels que nous les connaissons aujourd’hui à Bruxelles, les voiries et espaces publics remontent pour la plupart au XIXe siècle, c’est-à-dire à une époque où les questions de voirie, d’architecture, d’urbanisme et de réglementation des pratiques faisaient l’objet d’une réflexion commune au bénéfice d’ensembles urbains cohérents, intégrant le bâti et l’espace public”, peut-on lire dans cette letter ouverte de la CRMS. “Bruxelles a ainsi hérité d’ensembles urbanistiques et paysagers remarquables qui participent à son identité et ont prouvé leur durabilité et leur fonctionnalité en traversant les siècles. À Bruxelles, l’application indifférenciée de contraintes normatives et fonctionnelles, comme celles du plan de mobilité Good Move, même dans la voirie des paysages historiques qu’ils soient classés ou non, entraînent à un rythme de plus en plus rapide la disparition de ce patrimoine… A l’étranger, il existe pourtant de nombreux exemples de villes ayant développé une ambitieuse politique environnementale, d’accessibilité et de revalorisation de l’espace public tout en conservant les formes et les matériaux de leurs paysages historiques.3

Après plusieurs exemples de réaménagement, la CRMS conclut: “Nos paysages urbains historiques bruxellois sont en danger. La reconnaissance patrimoniale de l’espace public ne se limite pas à de belles intentions qui restent sur papier, comme dans le nouveau Manuel des Espaces Publics ou le projet de Good living si, dans les faits et sur le terrain, on poursuit avec des opérations de tabula rasa… La Commission rappelle que seuls 13 espaces publics bénéficient de mesures de protection (classement ou sauvegarde) dans le Pentagone et qu’aujourd’hui même ceux-là sont en danger, ou sur le point de disparaître, … La démolition de la Place de la Liberté est déjà à l’agenda.”