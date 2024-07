Renouvellement de la signalisation du métro : la ligne 1 sera interrompue du 5 au 22 août

La Stib remplace, depuis 2017, la signalisation existante de ses lignes de métro 1 et 5 par un système plus moderne : le “CBTC” ou “Communication Based Train Control”.

En août, le chantier entrera dans sa dernière ligne droite: la phase de test. Ces travaux nécessiteront l’interruption des métros 1 entre les arrêts Joséphine-Charlotte et Stockel, du 5 au 22 août prochain. À l’avenir, le système devrait améliorer la circulation des métros, la rendant plus fiable et plus régulière.

La signalisation actuelle, en service depuis 1976, est remplacée par le système CBTC. Grâce à des balises embarquées dans chaque rame, cette technologie utilise des données en temps réel afin de déterminer la distance précise entre les rames de métro et ainsi augmenter la fréquence sur le réseau, sans sacrifier pour autant la sécurité. Avec ce nouveau système, la signalisation fonctionnera donc au moyen d’une “communication directe entre les rames“.

Réduire l’intervalle entre deux rames

Chaque rame connaîtra, à tout moment, la distance qui la sépare de celle qui la précède et de celle qui la suit. Cela permettra aux rames de métro d’être beaucoup plus rapprochées l’une de l’autre, tout en respectant une distance minimale entre elles. Grâce à ces données plus précises, il sera possible de réduire l’intervalle entre deux rames de métro jusqu’à deux minutes, contre 2 minutes et 30 secondes actuellement. Jusqu’à présent, ces travaux de modernisation étaient essentiellement effectués de nuit.

Du 5 au 22 août, la ligne du métro 1 sera interrompue entre les arrêts Joséphine-Charlotte et Stockel du lundi au jeudi, à partir de 21h00. Des bus navettes assureront la desserte entre Merode et Stockel durant ces interruptions.

