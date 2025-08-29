L’Union Saint-Gilloise attend avec impatience la Ligue des Champions : “Mais chaque match sera difficile”

Le directeur général Philippe Bormans est satisfait des adversaires assignés à son club, l’Union Saint-Gilloise, lors du tirage au sort de la saison régulière de la Ligue des champions. “Ce sont des matchs qu’on a hâte de jouer”, a-t-il déclaré jeudi soir lors d’une conférence de presse après le tirage au sort à Monaco.

“Jouer contre de tels clubs est toujours un peu risqué. Mais nous sommes venus pour disputer des matchs de haut niveau et nous les avons obtenus.” Le CEO attend avec impatience le premier match à domicile, qui sera très spécial pour l’équipe. Le match contre le Bayern Munich “sera également exceptionnel“. Bormans conseille à son équipe de ne pas oublier de savourer la compétition. “C’est quelque chose d’exceptionnel“, déclare-t-il. “Nous sommes ici parmi les meilleurs clubs du monde. C’est pour ça qu’on est là.“

Le milieu de terrain de l’Union, Anouar Ait El Hadj, se réjouit également du tirage au sort. “Le match contre le Bayern, en particulier, sera une expérience fantastique. Nous jouerons contre une bonne équipe dans un magnifique stade, et Vincent Kompany est désormais l’entraîneur principal. Il m’a fait découvrir Anderlecht en tant que footballeur professionnel et m’a donné le temps de jeu nécessaire pour progresser. On sent déjà que c’est un entraîneur très fort. Il mérite d’être à la tête du Bayern aujourd’hui.“

Outre le déplacement à Munich, l’Union se rendra également à l’Atlético Madrid, au PSV Eindhoven et à Galatasaray, et recevra l’Inter Milan, l’Atalanta Bergame, Marseille et Newcastle au Lotto Park du RSC Anderlecht. “Ce sont des rencontres passionnantes, mais ce ne sera pas facile”, reconnaît Ait El Hadj. “C’est la Ligue des Champions. Chaque match sera difficile. Nos adversaires sont de haut niveau. Il faudra être concentrés à 100 % à chaque match.“

> Ligue des Champions : l’Union et le Club Bruges tous deux opposés au Bayern, à l’Atalanta et à l’OM

Belga