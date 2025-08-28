L’Union et le Club Bruges tous deux opposés au Bayern, à l’Atalanta et à l’OM

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions de football, jeudi en fin de journée à Monaco, concernait l’Union et le Club Bruges. Il faut remonter à la saison 2029-2020 pour trouver deux clubs belges à ce stade de la principale compétition européenne de clubs. Tous deux ont hérité du Bayern de Vincent Kompany qu’ils iront rencontrer à Munich.

L’Union, directement qualifiée pour sa première Ligue des champions grâce à son titre national, rencontrera l’Inter Milan, Atalanta, Marseille et Newcastle à domicile; le Bayern Munich, l’Atletico Madrid, le PSV Eindhoven et Galatasaray Istanbul en déplacement.

Le Club Bruges, passé par le 3e tour préliminaire et les barrages, joue sa 12e phase principale et la 7e sur les neuf dernières saisons. Il accueillera Barcelone, Arsenal, Marseille et Monaco, et se déplacera au Bayern Munich, à l’Atalanta Bergame, au Sporting Portugal et à Kairat Almaty.

Le calendrier des rencontres sera publié samedi par l’UEFA.

Les huit journées de cette phase initiale de la C1 se joueront les 16,17 et 18 septembre (1re), les 30 septembre et 1er octobre (2e), les 21 et 22 octobre (3e), les 4 et 5 novembre (4e), les 25 et 26 novembre (5e), les 9 et 10 décembre (6e), les 20 et 21 janvier (7e) et le 28 janvier (8e).

Les huit premières équipes du classement se qualifient directement pour les huitièmes de finale (10-11 et 17-18 mars), tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront d’abord un tour intermédiaire (barrages les 17-18 et 24-25 février).

