Les Brussels Urban Sessions déménagent dans le Parc du Cinquantenaire pour leur quatrième édition, qui se déroulera cette année du 4 au 6 juillet.

Au-delà de la compétition internationale de BMX Freestyle qui verra s’affronter les meilleurs athlètes de la discipline, d’autres sports tels que le basket 3×3, le parkour et le skateboard seront aussi au programme. Des concerts, des DJ sets et des expositions de street art rythmeront par ailleurs le plus grand évènement de sports urbains de Belgique.

“Le déménagement est chaleureusement accueilli et soutenu par la Ville de Bruxelles, qui estime que l’événement renforcera l’image de Bruxelles en tant que capitale du sport“, se réjouit l’organisation. Jusqu’à l’année dernière, l’évènement était organisé au stade du Crossing dans la commune bruxelloise de Schaerbeek.

Le vendredi 4 juillet, dans la foulée des qualifications et du “Best Trick” de la compétition UCI de BMX Freestyle, le festival proposera une soirée “Open Air” avec les DJ sets de Romain Kuntz et Calumny. En 2024, près de 31.000 spectateurs avaient suivi l’évènement.

Belga