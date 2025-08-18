Passer la navigation
Le RSC Anderlecht recrute un jeune attaquant ghanéen pour son équipe espoir

Le RSC Anderlecht a recruté Pape Aliya N’dao, prêté par les Jeunes Promesses Africaines, au Ghana. Le club bruxellois a annoncé la transaction lundi. Le Sénégalais de 18 ans, capable de jouer aux postes d’attaquant et d’ailier gauche, rejoindra le noyau des RSCA Futures, l’équipe espoir.

N’dao est prêté pour une saison. “Ce gaucher est puissant, généreux dans ses efforts, efficace en transition et sait exploiter les espaces sans ballon de manière exceptionnelle”, a déclaré le club dans un communiqué. N’dao, né au Sénégal, a joué pour les Jeunes Promesses Africaines au Ghana, un projet qui offre aux jeunes la possibilité de disputer des matchs dans le monde entier. Après deux journées de Challenger Pro League, les espoirs d’Anderlecht comptent trois points et sont pointés à la 10e place du championnat.

Belga

18 août 2025 - 16h34
Modifié le 18 août 2025 - 16h34
 

