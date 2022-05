Hockey : le Léopold se désiste de son appel

Fin avril, on apprenait que le Royal Léopold Club était sanctionné d’une pénalité de 17 points par l’Association Royale Belge de Hockey («ARBH») pour des irrégularités concernant deux joueurs argentins. Malgré tout, le club ucclois se désiste de l’appel qu’il avait fait à la suite de cette décision.

Dans un communiqué, le club de hockey soutient “que cette décision est profondément injuste” et qu’elle a été prise sur base de rumeurs. “Toute la procédure s’est déroulée en méconnaissance des droits de la défense. La décision du 28.04.2022 reprend des propos excessivement graves à charge du Léopold qui ne sont pourtant en rien fondés“.

Une “sanction disproportionnée“

Le club de l’Avenue Dupuich estime qu”‘une application erronée tant de la législation belge et du règlement d’ordre intérieur de l’ARBH a conduit le Comité de Contrôle à infliger cette sanction n’avait pas lieu d’être. Elle est à tout le moins disproportionnée“, et qu’elle cause “un préjudice grave et irrémédiable“.

Pas de recours…

Le Royal Léopold estime que “le mal qui (nous) a été injustement infligé est irrémédiablement fait, et que, quel que soit le résultat des recours que nous sommes légitimement en droit d’introduire, ceux-ci ne pourront aboutir qu’à une éventuelle indemnisation du préjudice subi par le Léopold, et non –malheureusement– à sauvegarder les résultats sportifs méritoirement obtenus par toutes nos joueuses et joueurs, qui restent les premières victimes de cette situation“.

… et un désistement de l’appel !

Afin de ne pas “engendrer des conflits qui ne pourraient mener qu’à une dislocation du hockey” mais aussi pour préserver “l’intérêt général et le fair-play de ce sport“, le Léopold a décidé de se désister de son appel devant le Comité d’Appel. Il souhaite plutôt remédier “aux carences et dysfonctionnements qui ont pu être identifiés tant au niveau de l’ARBH que de la THL, afin que d’autres n’aient pas à vivre ce que nous avons injustement subi et que notre sport puisse en fin de compte ressortir grandi de cette situation“, peut-on lire dans le communiqué.

17 points de pénalité

Le 28 avril dernier, l’ARBH a pris une décision forte. Tous les matchs auxquels ont pris part les Argentins Federico Monja et Agustina Albertarrio ont été sanctionnés d’un forfait par le Comité de Contrôle (organe juridique de l’ARBH), car les deux joueurs, en Belgique sous un visa touristique, auraient bénéficié d’avantages en nature. Conséquence : 17 points de pénalité au classement, une place en demi-finale des play-offs annulée et une rétrogradation à la 10e place.

Y. Mo. – Photo : Virginie Lefour