Le Bruxellois et capitaine des Diables rouges Youri Tielemans quitte Aston Villa pour Manchester United

Youri Tielemans quitte Aston Villa pour Manchester United, ont annoncé les deux clubs mardi. Le capitaine des Diables Rouges a signé un contrat de cinq ans avec les Red Devils.

Tielemans évoluait depuis 2023 à Aston Villa, où il était arrivé libre et a disputé 134 rencontres pour 10 buts. Le milieu de terrain avait découvert le championnat anglais en janvier 2019 à Leicester, qui l’avait recruté de Monaco. Avant cela, Tielemans avait disputé son premier match professionnel avec Anderlecht, son club formateur, en juillet 2013, à l’âge de 16 ans. Il était resté au Parc Astrid jusqu’en 2017.

Tielemans a remporté deux titres de champion de Belgique avec Anderlecht, en 2014 et 2017. Il a aussi gagné une FA Cup avec Leicester en 2021, en marquant le seul but de la finale contre Chelsea, et, lors de la saison écoulée, l’Europa League avec Aston Villa, en ouvrant le score en finale contre Fribourg.

Tielemans a débuté en équipe nationale en novembre 2016 lors d’un amical contre les Pays-Bas. Il compte aujourd’hui 90 présences et 15 buts avec les Diables Rouges, dont il est devenu le capitaine durant l’ère Rudi Garcia. Lors de la Coupe du monde 2026 qui s’est achevée en quarts de finale pour les Belges, il a joué 5 matchs, marquant 2 buts lors de la spectaculaire remontée face au Sénégal. Son tournoi a pris fin sur une blessure survenue durant l’échauffement avant le quart de finale Belgique/Espagne.

A Old Trafford, il aura pour équipier le gardien Senne Lammens.

Belga