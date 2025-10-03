Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le Bouraza contre Charleroi: une grande affiche en futsal, à suivre en direct sur BX1!

Grande affiche en Division 1 de futsal ce vendredi! A suivre en direct sur BX1 et BX1.be dès 21h10

C’est la petite surprise de ce début de saison : le Bouraza Futsal Team Brussels, fraîchement promu, occupe la première place au classement avec le maximum de points. Une entrée fracassante pour un nouveau venu qui n’a pas l’intention de jouer les figurants.

En face, c’est un monument qui se présente : le Futsal Team Charleroi, finaliste de la dernière finale des playoffs, une équipe taillée pour les grands rendez-vous.

Ça va être chaud, ça va être intense… et vous savez quoi ? BX1 vous offre ce match en direct, ce vendredi soir, en compagnie de Pierre-Alexis Matton.

Prise d’antenne dès 21h10.

Lire aussi :

Partager l'article

03 octobre 2025 - 10h18
Modifié le 03 octobre 2025 - 10h18
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales