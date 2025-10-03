Le Bouraza contre Charleroi: une grande affiche en futsal, à suivre en direct sur BX1!

Grande affiche en Division 1 de futsal ce vendredi! A suivre en direct sur BX1 et BX1.be dès 21h10

C’est la petite surprise de ce début de saison : le Bouraza Futsal Team Brussels, fraîchement promu, occupe la première place au classement avec le maximum de points. Une entrée fracassante pour un nouveau venu qui n’a pas l’intention de jouer les figurants.

En face, c’est un monument qui se présente : le Futsal Team Charleroi, finaliste de la dernière finale des playoffs, une équipe taillée pour les grands rendez-vous.

Ça va être chaud, ça va être intense… et vous savez quoi ? BX1 vous offre ce match en direct, ce vendredi soir, en compagnie de Pierre-Alexis Matton.

Prise d’antenne dès 21h10.