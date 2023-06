La STIB organise ses JobDays pour attirer des techniciens.

La STIB, ce n’est pas seulement des chauffeurs et des conducteurs ou du personnel de terrain en contact avec le public. Que ce soit dans le développement du réseau, l’électrification de la flotte de bus ou l’introduction de nouveaux véhicules, la STIB compte de nombreux métiers techniques. Cela nécessite le recrutement de plus de techniciens, qui sont très recherchés sur le marché. Pour attirer des candidats et candidates talentueux, la STIB organise des JobDays spécifiques les 22 et 23 juin.

Les objectifs sont de faire connaître ces nombreux métiers en coulisses et de recruter rapidement ! Les profils sont recherchés car ils sont difficiles à trouver. Ils sont très demandés par les entreprises et peu nombreux sur le marché du travail. La STIB espère donc séduire les futurs travailleurs. Cette opération vise à trouver un emploi… en une journée ! Le groupe propose de passer différents tests et d’avoir un entretien avec l’équipe de recrutement. Si tout se passe bien, les candidats auront également l’occasion de rencontrer leur potentiel futur responsable immédiatement après. Un test pratique en atelier est également organisé et les candidats sauront directement à la fin de la journée s’ils sont retenus ou non.

Environ cinquante personnes se sont inscrites à ces journées de recrutement. Le groupe espère attirer quinze personnes pour rejoindre leur équipe.