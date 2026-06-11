Commission spéciale Métro 3 : Rudi Vervoort estime que le projet “devra bien finir par voir le jour”

Devant la commission spéciale du Parlement bruxellois consacrée au métro 3, l’ancien ministre-président Rudi Vervoort a défendu la poursuite du projet malgré les difficultés rencontrées.

Le projet de métro 3 à Bruxelles devra bien voir le jour un jour. C’est ce qu’a déclaré jeudi l’ancien ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) devant la commission spéciale sur le métro 3 au Parlement bruxellois.

Devant la commission spéciale sur le Métro 3, l’ancien chef du gouvernement a appelé à considérer les difficultés du projet avec lucidité. “L’inflation, l’hétérogénéité du sous-sol et l’absence d’offres raisonnables ne sont pas le résultat de défaillances, mais constituent des risques inhérents aux grands projets d’infrastructure”, a-t-il déclaré.

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C’était déjà la deuxième fois que la commission spéciale entendait M. Vervoort, en compagnie de l’ancien ministre des Finances Sven Gatz et de l’ancien secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet. Il s’agissait déjà de la 22e séance de la commission. Ni Smet, ni Gatz n’ont contredit M. Vervoort. Tous trois ont également indiqué – chacun en mettant l’accent sur un aspect particulier – qu’après la suspension temporaire de la partie nord du projet, celui-ci ne pourrait se réaliser sans une collaboration avec le secteur privé, sous une forme ou une autre.

La ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), et la secrétaire d’État Ans Persoons (Vooruit), qui a succédé à Smet en 2023, seront entendues jeudi prochain à 14 heures. Ce seront les dernières auditions.La commission a été créée à la suite de la publication, il y a quelques mois, d’un rapport critique de la Cour des comptes concernant la nouvelle ligne de métro bruxelloise. Elle a également été mise en place à la suite de la suspension du tronçon nord, le budget risquant de déraper. Le tronçon central, à hauteur du Palais du Midi, a lui aussi été partiellement suspendu.

Belga – Photo : Belga Image