Elke Van den Brandt : “Le MR, le PS et Groen ont le même objectif en matière de mobilité”

La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, a assuré mardi, lors de la présentation de sa politique dans le cadre de la discussion du budget 2026 en commission des Finances du Parlement bruxellois, que le gouvernement est sur la même ligne en matière de mobilité.

La ministre Groen a reçu de nombreuses questions sur les mesures concrètes et les postes budgétaires, mais l’opposition n’a pas manqué d’évoquer également le plan Good Move. “Good Move va-t-il rester ou non ?”, a demandé Mathias Vanden Borre (N-VA). Lors de la formation du gouvernement, Van den Brandt avait affirmé que son plan de mobilité serait adapté après évaluation, mais maintenu, tandis que le MR indiquait que Good Move était enterré. “Groen, le MR et le PS ont le même objectif”, a répondu Van den Brandt, qui a, avec un clin d’œil, baptisé le plan de mobilité adapté “Good Move 2”.

“Chaque euro investi dans un tram, un bus électrique, une piste cyclable, un trottoir ou un environnement scolaire sûr génère un rendement triple : moins d’embouteillages et moins de pollution, plus de sécurité et davantage d’activité économique”, a-t-elle déclaré.

La ministre a présenté les investissements de 485 millions d’euros de la STIB ainsi que l’offre maintenue pour les voyageurs. Certains investissements seront étalés dans le temps, car le plan d’investissement de la STIB devra être adapté aux objectifs budgétaires du gouvernement.

Par ailleurs, une enveloppe annuelle supplémentaire de 40 millions d’euros est prévue pour le réaménagement des voiries régionales et de l’espace public, en faveur de la végétalisation, de la sécurité routière et d’un espace accru pour les piétons et les cyclistes. En outre, 50 millions d’euros par an seront alloués, via le fonds fédéral Beliris, à la sécurité et à l’entretien des ponts, viaducs et tunnels.

Van den Brandt a également défendu l’accord de majorité visant à achever les travaux autour de la ligne de métro 3 près du Palais du Midi afin de permettre la circulation des trams.

Belga