Commission spéciale métro 3 : Rudi Vervoort soutient l’option métro sur le Nord-Sud pour l’avenir de la zone métropolitaine

Il a ouvertement assumé l’activation du choix de cette extension du métro opéré avant son arrivée au gouvernement bruxellois en 2013, et fondé selon lui sur la convergence de toutes les études préalables et plans régionaux tels qu’iris 2.

Devant les membres de la commission spéciale Métro 3 chargés de se pencher sur la gestion de ce dossier critiquée par la Cour des comptes, il a rappelé être arrivé au gouvernement à la fin de la législature 2009-2014, dont la déclaration gouvernementale initiale prévoyait la “confirmation définitive du projet”.

À ce titre, il a dit pleinement assurer la responsabilité, en tant que ministre en charge de l’Urbanisme, de la délivrance du permis accordé en 2019 après quatre ans de gestation.

Concernant le choix du tracé sur la partie Nord, comme d’autres avant lui, Rudi Vervoort a justifié l’ajustement des plans de la station Verboekhoven – malgré le fait que la SNCB ne comptait pas réaliser à cet endroit de halte RER à court terme – par “la densité de l’endroit qui à elle seule mérite l’attention, sans parler de l’intermodalité qui reste pertinente avec le réseau de trams et de bus.”

Dans son rapport critique au sujet de cet aspect du dossier, la Cour des Comptes n’a pas tenu compte de cet élément de justification.