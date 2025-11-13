La Stib se défend devant la commission spéciale Métro 3 : “Nous n’avons pas commis de fautes”

Deux responsables en charge des travaux au sein de la société de transports en commun bruxelloise se sont expliqués devant les députés ce jeudi.

Le dossier du projet de métro 3 dont le chantier a débuté en 2020, est revenu sous les projecteurs le mois dernier au détour d’un rapport de la Cour des Comptes. Au-delà du constat d’une explosion du coût global du projet (+255% entre 2015 et 2024), celle-ci a fait état d’un manque de transparence ayant entravé le processus d’audit et dénoncé des lacunes autour du passage d’un tunnel sous le palais du Midi, ainsi que dans la gestion des marchés relatifs à la transformation des stations existantes. Suite à ce rapport, les députés bruxellois ont décidé de mettre en place une commission spéciale afin de faire la lumière sur d’éventuels manquements.

Ce jeudi, le vice-président et directeur des systèmes de transport de la Stib, Renaud de Saint Moulin, et le directeur du programme Métro Nord-Albert, Carlos Van Hove, ont été entendus dans le cadre de cette commission spéciale sur le chantier du Métro 3. Après avoir exposé la genèse du projet aux députés bruxellois, ceux-ci ont été soumis à leurs interrogations.

“La réalité est parfois différente que les plans”

La première offensive est venue de la part de la députée MR Amélie Pans. “Vous avez aujourd’hui fait valoir votre point de vue et semblez défendre la gestion de ce projet mais, selon vous, des erreurs ont-elles été commises dans la manière dont la Stib a géré ce projet et en tirez-vous des leçons ?“, s’est-elle interrogée, avant d’ajouter : “À vous entendre, tout semble s’être déroulé sans accroc mais si vous êtes sûrs de votre bon droit et qu’aucune erreur n’a été commise, pourquoi cette commission ?”

Carlos Van Hove reconnait que des problèmes se sont présentés au niveau du Palais du Midi, mais il pointe des problèmes qui peuvent apparaître dans le cadre de tout grand chantier. “Nous avons expliqué au Parlement les raisons qui ont mené à l’alternative (ndlr : la déconstruction et la reconstruction de l’intérieur du Palais). Nous avons commencé à exécuter ce tronçon comme prévu par le cahier des charges avant de constater des problèmes d’étanchéité au niveau de la portance. Dans un tel chantier, c’est “Safety First. En cas de risque, on s’arrête.” S’en sont suivis des tests et des études supplémentaires jusqu’à aujourd’hui. “On constate parfois que les plans prévus sont différents de la réalité, c’est la réalité des grands chantiers“, justifie le directeur du programme Métro Nord-Albert.

“Nous n’avons pas commis de fautes”

Après d’autres échanges plus techniques sur la responsabilité des uns et des autres, le député Ecolo Hicham Talhi est venu taper sur le clou. “J’entends beaucoup d’explications, de contraintes, mais très peu de remise en question“, pointe-t-il. “Or, quand un projet de cette ampleur déraille à ce point, la moindre des choses est une analyse lucide de ce qui n’a pas fonctionné. (…) Pouvons-nous oui ou non acter que des fautes concrètes ont été commises par la Stib ou son SSE (Service Spécial d’Etudes) ?“, a-t-il questionné. La réponse de Renaud de Saint Moulin est claire : “Non, nous sommes d’avis que nous n’avons pas commis de faute.”

Revoir l’audition complète ci-dessous :

Après cette première journée d’audition, la commission spéciale va se poursuivre ces prochaines semaines. Sont attendus des représentants de Beliris et des acteurs privés ayant pris part au projet, mais également des experts externes.

BX1 – Photo : Belga