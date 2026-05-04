Jupiler Pro League : le Club Bruges s’impose à Anderlecht 1-3 et s’empare de la tête du championnat

Le Club Bruges l’a emporté à Anderlecht (1-3) en fermeture de la 6e journée des Champions’ Play-offs. Les Brugeois (47 points) en profitent pour s’emparer de la tête avec une unité d’avance sur l’Union Saint-Gilloise. Anderlecht est quatrième (28 points).

Les Blauw en Zwart ont ouvert la marque grâce à un but contre son camp de Mathys Angely qui a poussé un centre de Nicolò Tresoldi dans sa propre cage (8e, 0-1).

Dans la foulée, Colin Coosemans a évité à Anderlecht d’encaisser un deuxième but en remportant son face-à-face avec Chrístos Tzólis et en déviant le cuir sur son poteau (12e).

Les Mauve et Blanc se sont ensuite procurés leur premier tir cadré avec une tentative trop axiale de Tristan Degreef (34e).

Dans le temps additionnel de la première période, le milieu bruxellois Enric Llansana a manqué sa reprise à l’entrée du petit rectangle (45e+4).

précisé le parquet de Hal-Vilvorde vendredi.

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Au retour des vestiaires, Anderlecht n’a pas été en mesure de trouver la mire sur des tentatives de Nathan De Cat (48e) et Thorgan Hazard (56e).

Bruges est ensuite passé à un cheveu de doubler la mise via Nicolò Tresoldi (52e) et Vetlesen (58e).

Les visiteurs ont alors profité d’une mauvaise relance de Colin Coosemans pour inscrire un deuxième but par l’intermédiaire de Carlos Forbs (59e, 0-2).

Deux minutes plus tard, l’ailier brugeois Tzólis est parti seul de son camp pour alourdir le score (61e, 0-3).

Dans le dernier quart d’heure, les visiteurs ont manqué l’opportunité de corser l’addition avec Tzólis (77e) et Romeo Vermant (79e).

Anderlecht a finalement réduit l’écart grâce à Mihajlo Cvetković, bien servi par Adriano Bertaccini dans le petit rectangle (83e, 1-3).

Le gardien Dani van den Heuvel a lui permis aux Brugeois de garder un écart de deux buts sur un tir de César Huerta (86e).

Belga – Photo : Belga