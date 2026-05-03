Coupe de Belgique de hockey : Woluwé s’incline en finale contre la Gantoise

L’équipe messieurs de la Gantoise a décroché son 1er titre de la saison en empochant la Coupe de Belgique de hockey, dimanche dans ses installations de la Noorderlaan. Les Buffalos ont battu en finale 12-5 les Bruxellois de Woluwé, pensionnaire de la D2 masculine, soit le 3e niveau belge.

Les vice-champions d’Europe ont aisément remonté l’handicap de 4 buts accordés au club annexe de l’Orée, en raison de la différence de divisions, pour s’imposer 12-1 sur le terrain. Alexander Hendrickx a aidé ses coéquipiers avec 5 réalisations, Roman Duvekot y a été d’un doublé, alors que les 5 autres buts gantois ont été l’oeuvre de buteurs différents (Sean Murray, Maico Casella, Guillaume Hellin, Hugues Molenaar et Lowiek Van Meenen). Seul Gatien Molitor a sauvé l’honneur des Woluwéens. L’an dernier, les hommes de Pascal Kina, champions d’Europe et de Belgique, avaient loupé le grand chelem en s’inclinant en finale devant l’Orée, 4-3 aux shoot-outs (3-3 au terme du match).

Plus tôt dans l’après-midi, les dames de la Gantoise avaient réussi à prolonger leur succès de l’an dernier en battant en finale 3-0 le Waterloo Ducks, avec un triplé de Stephanie Vanden Borre.

La Coupe de Belgique, désormais dénommée Dr. Oetker Cup, a refait son apparition la saison dernière après plus de dix ans d’absence et est dotée de 10.000 euros pour l’équipe championne. Il s’agissait de la 89e édition de la compétition.

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