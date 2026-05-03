Jupiler Pro League : en infériorité numérique toute la rencontre, l’Union s’incline sur le gong à Saint-Trond

Saint-Trond s’est imposé 2-1 en toute fin de rencontre contre l’Union Saint-Gilloise samedi, dans un match comptant pour la 6e journée des Champions Playoffs.

En tête avec 46 points, les Bruxellois laissent l’opportunité au Club Bruges, qui se déplace à Anderlecht dimanche, de prendre les commandes du championnat de Belgique. Les Canaris comptent 39 points et sont bien accrochés à leur 3e place.

La rencontre a démarré de la pire des manières pour les Bruxellois. Kevin Mac Allister a arrêté fautivement Ilias Sebaoui et Jan Boterberg a immédiatement brandi un carton rouge au défenseur argentin (12e). Anouar Ait El Hadj a quitté la pelouse sur blessure dans la foulée (18e). Saint-Trond a alors démarré un siège du rectangle unioniste. La tête de Ryan Merlen (32e) n’est pas passée loin et Kjell Scherpen s’est montré vigilant sur corner en détournant une reprise de la tête sur la transversale (45e+2).

La seconde période a fortement ressemblé à la première. Les hommes de Wouter Vrancken se sont cassés les dents sur le mur saint-gillois, n’étant dangereux que sur centres ou tentatives lointaines. Patients, les Canaris ont finalement fait la différence en fin de rencontre grâce à leur banc. Le centre en retrait de Simen Jukleroed, tout juste monté au jeu, a trouvé Oumar Diouf, également rentré quelques instants plus tôt, qui a envoyé le ballon dans le plafond de Scherpen (87e, 1-0).

Alors que l’on pensait le match terminé, Rob Schoofs a envoyé un centre millimétré sur la tête de Kevin Rodriguez, qui a placé la balle hors d’atteinte de Leo Kokubo (90e+2, 1-1). Plus fou encore, Saint-Trond a obtenu un pénalty sur le dernier corner de la rencontre pour un pied levé trop haut de Massire Sylla et le Japonais Ryotaro Ito l’a transformé (90e+10, 2-1), délivrant un Stayen en ébullition.

Belga – Photo : Belga