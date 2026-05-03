 Aller au contenu principal
BX1

Pas de finale pour le Kituro Ovalie battu à Dendermonde (29-17)

Le Kituro se déplaçait à Dendermonde en demi-finale des championnats de Belgique. Battues deux fois en phase classique par les Termondoises, les Schaerbeekoises avaient à cœur de renverser la tendance pour filer en finale.

 

Après leur demi-finale l’an dernier, le Kituro voulait faire mieux cette saison-ci. Pour y parvenir, il fallait se défaire de Dendermonde en demi-finale. Un sacré morceau, mais les Bruxelloises y croyaient.

C’est d’ailleurs le Kituro qui prend les devants en début de match. Les deux équipes vont ensuite se rendre coup pour coup. À la mi-temps, Dendermonde mène 14-10. Mais c’est juste après la pause que les choses se corsent pour les Schaerbeekoises. Après moins de deux minutes de jeu, les Termondoises transpercent déjà la défense adversaire. Un coup sur la tête des joueuses du Kituro.

Et si les Bruxelloises ne baissent pas les bras, elles ne parviendront pas à refaire leur retard. Elles s’inclinent finalement 29-17, un défaite synonyme de fin de parcours. Dendermonde file donc en finale, où les Termondoises affronteront les Gantoises, championnes de Belgique en titre et tombeuses de Boitsfort en demi-finale.

Un reportage de A. Debongnie, T. Melaet et G. Flahaux

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales