Pas de finale pour le Kituro Ovalie battu à Dendermonde (29-17)

Le Kituro se déplaçait à Dendermonde en demi-finale des championnats de Belgique. Battues deux fois en phase classique par les Termondoises, les Schaerbeekoises avaient à cœur de renverser la tendance pour filer en finale.

Après leur demi-finale l’an dernier, le Kituro voulait faire mieux cette saison-ci. Pour y parvenir, il fallait se défaire de Dendermonde en demi-finale. Un sacré morceau, mais les Bruxelloises y croyaient.

C’est d’ailleurs le Kituro qui prend les devants en début de match. Les deux équipes vont ensuite se rendre coup pour coup. À la mi-temps, Dendermonde mène 14-10. Mais c’est juste après la pause que les choses se corsent pour les Schaerbeekoises. Après moins de deux minutes de jeu, les Termondoises transpercent déjà la défense adversaire. Un coup sur la tête des joueuses du Kituro.

Et si les Bruxelloises ne baissent pas les bras, elles ne parviendront pas à refaire leur retard. Elles s’inclinent finalement 29-17, un défaite synonyme de fin de parcours. Dendermonde file donc en finale, où les Termondoises affronteront les Gantoises, championnes de Belgique en titre et tombeuses de Boitsfort en demi-finale.

Un reportage de A. Debongnie, T. Melaet et G. Flahaux