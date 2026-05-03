Cyclisme: une nouvelle génération en selle au Brussels Cycling Project 2030

Ils n’ont que 22 et 27 ans, mais déjà une vision bien affirmée du cyclisme. Au sein du Brussels Cycling Project 2030, le coureur espoir Simon Decoene et le jeune directeur sportif Maxime Willocx incarnent une nouvelle génération tournée vers l’avenir.
Ce dimanche, c’est sur les routes de la Flèche Mosane que le duo s’est illustré. D’un côté, Simon Decoene, 22 ans, encore récent dans le peloton mais déjà performant, avec une 6e place à l’Ardenn Challenge et une 30e position au Mur du Huy cette saison. De l’autre, Maxime Willocx, 27 ans, qui orchestre la course depuis la voiture avec précision, entre stratégie et gestion des imprévus.
Car dans une épreuve exigeante, rien n’est laissé au hasard. Même lorsqu’un problème mécanique vient perturber la course de son coureur, le directeur sportif doit réagir rapidement pour le ramener dans le peloton. Mission accomplie ce dimanche.
Accrocheur, Simon Decoene parvient finalement à rester avec les meilleurs et signe une belle 8e place au sprint. Une performance solide, renforcée par la présence de quatre coureurs de l’équipe dans le top 30.
Entre études, entraînements et compétitions, le jeune coureur poursuit sa progression et voit plus loin. Tout comme son directeur sportif et le Brussels Cycling Project 2030, qui ambitionnent de développer à terme une équipe 100% bruxelloise et de gravir les échelons d’ici 2030, en misant sur la jeunesse.
- Reportage de G. Debry et O. Bronsart