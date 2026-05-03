Cyclisme: une nouvelle génération en selle au Brussels Cycling Project 2030

Ils n’ont que 22 et 27 ans, mais déjà une vision bien affirmée du cyclisme. Au sein du Brussels Cycling Project 2030, le coureur espoir Simon Decoene et le jeune directeur sportif Maxime Willocx incarnent une nouvelle génération tournée vers l’avenir.

Ce dimanche, c’est sur les routes de la Flèche Mosane que le duo s’est illustré. D’un côté, Simon Decoene, 22 ans, encore récent dans le peloton mais déjà performant, avec une 6e place à l’Ardenn Challenge et une 30e position au Mur du Huy cette saison. De l’autre, Maxime Willocx, 27 ans, qui orchestre la course depuis la voiture avec précision, entre stratégie et gestion des imprévus.