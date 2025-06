Hockey : le Daring annonce l’arrivée de Simon Gougnard

Un nouveau Red Lions débarque à Molenbeek.

Le Daring continue son mercato et annonce ce mardi l’arrivée de Simon Gougnard. Un nouveau Red Lions après John-John Dohmen. “Avec son talent et son immense expérience, intègre notre nouveau projet et viendra renforcer notre équipe 1ère, avec l’objectif de remonter rapidement en Division Honneur”, explique Gerald Cosyns.

Par ailleurs, Théo Ponthieu, qui joue actuellement en Australie, fera à nouveau partie de l’effectif molenbeekois la saison prochaine

Clément Jacquier, un ancien de la maison rouge et noire, intégrera lui le staff Messieurs.

Rédaction