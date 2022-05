Guillaume Gillet revient au RSC Anderlecht pour jouer… avec les U23

Le joueur liégeois de 38 ans revient sous la vareuse des Mauve et blanc, mais ce sera en Division 1B.

Le RSC Anderlecht a annoncé ce vendredi le retour en tant que joueur de Guillaume Gillet. Le milieu défensif de 38 ans, qui a joué 330 matches pour le RSCA entre 2008 et 2016 et remporté 4 titres de champion, 3 Supercoupes et 1 Coupe de Belgique, a signé un contrat d’une saison avec le club anderlechtois. Il a également joué au SC Bastia, au FC Nantes, à l’Olympiakos, au RC Lens, au Sporting Charleroi et à Waasland-Beveren depuis lors.

Guillaume Gillet ne jouera toutefois pas avec l’équipe A du RSCA. Il sera en fait compris dans l’effectif des U23, les espoirs du Sporting qui se sont qualifiés pour la Division 1B la saison prochaine.

Selon le règlement de la Pro League, les équipes espoirs (soit le RSCA, le Racing Genk, le FC Bruges et le Standard) pourront participer à la saison 2022-2023 en Division 1B et pourront jouer avec deux joueurs âgés de plus de 23 ans par effectif. Guillaume Gillet ferait donc partie de ce quota de joueurs de plus de 23 ans. Ce règlement pourrait toutefois encore évoluer d’ici à l’été, en raison de négociations toujours en cours au sein de la Pro League, la fédération des clubs de football professionnels belges.

Gr.I. – Photo : RSCA Studio