Goalball : le Ha.Vi.2 Bruxelles sur le toit européen

Les joueurs du Ha.Vi. 2 Bruxelles n’en finissent plus de marquer l’histoire du goalball belge. En juin dernier, ils ont conquis l’un de leur plus beau titre. Klison Mapreni et ses coéquipiers sont devenus champion d’Europe de goalball.

Le goalball est un sport destiné aux personnes déficientes visuelles (malvoyants et non voyants), et qui voit s’affronter, sur le terrain, deux équipes de trois joueurs les yeux bandés, et dont l’objectif est de mettre un ballon sonore de 1 kg 250 dans le but adverse en le projetant au ras du sol.

Pour être performant dans cette discipline, l’écoute est une des premières qualités à avoir pour que les joueurs puissent se repérer, situer leurs coéquipiers, et où est le ballon. Le toucher est également important pour que chacun des membres de l’équipe puisse identifier dans quelles zones du terrain, il se trouve, et où est la cage des buts (les joueurs se repèrent grâce à la barre transversale.)

Le président du Ha.Vi. 2 Bruxelles, Saïd Gharbi, pointe également des qualités humaines, telles que le respect de l’autre. Une valeur qui est d’ailleurs véhiculé entre tous les joueurs du collectif bruxellois, et enseigné aux nouvelles recrues qui rejoignent le club.

Klison et ses coéquipiers se connaissent depuis de nombreuses années, et ont tissé des liens très soudés, au gré des entraînements et des matchs. Cette solidarité est l’ingrédient qui fait la différence sur le terrain, et qui les mène à se parer d’or comme lors des Championnats d’Europe.

Le goalball est un sport paralympique depuis 1976.

