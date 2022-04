Finale de la Coupe de Belgique : prolongations entre Gand et Anderlecht (0-0)

Les Mauves rêvent d’une 10 coupe.

Incertains, Sergio Gomez et Yari Verschaeren, côté anderlechtois, et Vadis Odjidja et Joseph Okumu, côté gantois, seront titulaires lors de la finale de la Coupe de Belgique de football, opposant Anderlecht et La Gantoise lundi après-midi (15h00) au Stade Roi Baudouin. Majeed Ashimeru, également incertain, prend lui place sur le banc anderlechtois.

Vincent Kompany a opté pour un onze de base composé de Hendrik Van Crombrugge au but, Lisandro Magallan, Welsey Hoedt, Sergio Gomez et Michael Murillo en défense, Josh Cullen, Kristoffer Olsson, Yari Verschaeren et Lior Refaelov en milieu de terrain et du duo Joshua Zirkzee et Christian Kouamé en attaque.

En face, Hein Vanhaezebrouck a couché sur papier les noms du gardien Davy Roef, de Joseph Oukumu, Jordan Torunarigha et Michael Ngadeu en défense, des milieux Sven Kums, Julien de Sart, Alessio Castro-Montes, Matisse Samoise Vadis Odjidja et des attaquants Laurent Depoitre et Tarik Tissoudali.

Le fil du match

Un début de match tendu pour les Anderlechtois, mis sous pression dès les premières minutes par Gand.

Un premier trophée pour Kompany ?

Côté bruxellois, une victoire au pied de l’Atomium constituerait un premier trophée pour Vincent Kompany depuis son retour au Parc Astrid en 2019, ainsi qu’un premier trophée pour Anderlecht depuis le 34e et dernier titre de champion conquis en 2017 sous les ordres de René Weiler. Ce serait aussi la 10e victoire, pour 14 finales jouées, d’Anderlecht en Coupe, une épreuve que les Mauves n’ont plus gagnée depuis 2008. C’était, déjà, face à La Gantoise. Le Sporting ne s’est plus retrouvé en finale depuis 2015. Cette année-là, le RSCA avait été battu par le FC Bruges, qui détient le record de victoires avec 11 Coupes de Belgique.

Les Buffalos visent eux une 4e victoire en Coupe, à l’occasion de leur 6e finale. Leur dernier succès date de 2010, lorsque les Gantois avaient battu le Cercle de Bruges 3-0 en finale. Depuis, La Gantoise, dont le dernier trophée est le titre de champion de 2015, a disputé une nouvelle finale, perdue face à Malines en 2019.

L’an dernier, c’est Genk qui avait remporté la Coupe, en battant le Standard 2-1 en finale.

Belga, image Belga