Euro de Basket : victorieuses sur le fil, les Belgian Cats s’offrent un second sacre

La Belgique a été sacrée championne d’Europe de basket féminin pour la deuxième fois d’affilée après sa victoire 65-67 sur l’Espagne, dimanche au Pirée, à Athènes, Grèce, devenant seulement le troisième pays à conserver sa couronne européenne.

A 5 secondes de la fin, Antonia Delaere a offert le second titre à la Belgique alors qu’elle était pourtant encore menée de 12 points à moins de trois minutes de la fin.

Les Belgian Cats ont battu l’Espagne 65-67 (mi-temps: 37-31) en finale pour ajouter une quatrième médaille à l’Euro à son palmarès, en cinq éditions, après l’or il y a deux ans à Ljubljana dans la foulée du bronze en 2017 et 2021. La Belgique décroche aussi un billet direct pour la Coupe du monde 2026 à Berlin.

À l’issue d’un long bras de fer, les Belges se sont imposées grâce notamment aussi 19 points de Julie Allemand, les 17 unités de Kyara Linskens et le double-double d’Emma Meesseman (16 points et 11 rebonds).

Le début de match annonçait déjà un match serré. Malgré deux défenses bien en place, les deux équipes trouvaient des solutions, surtout par Awa Fam (7) côté espagnol, et Julie Allemand (9) côté belge. Le premier quart a été très serré : 19-18.

Les deux sélectionneurs avaient fait largement tourner leur banc, mais l’écart restait toujours aussi minime avec un chassé-croisé jusqu’à la 14e. Paula Ginzo, l’une des trois Espagnoles présentes il y a deux ans, avec 7 points d’affilée dont un trois points donnait un premier avantage à l’Espagne (28-22, 15e).

La Belgique était en panne de shoots (2/13 à 3 points, dont un 0/5 pour Vanloo) et commençait à commettre des petites erreurs inhabituelles. Ginzo en profitait encore: 30-22. Julie Allemand, à trois points, stoppait la série.

Le petit momentum de l’Espagne était passé, celui de la Belgique permettait de revenir à 30-27 (18e) forçant cette fois le coach espagnol au temps mort. Efficace: l’Espagne creusait à +9 (36-27) pour passer finalement à + 6 à la pause (37-31). Les Espagnoles menaient de 7 unités à la mi-temps en finale il y a deux ans à Ljubljana contre les Belges (32-25).

La Belgique recollait à la reprise avec déjà 14 points et 3 assists pour Julie Allemand: 40-37 (22e). Kyara Linskens égalisait même à 42-42 (25e). Julie Vanloo plantait enfin son premier trois points pour faire 43-45. Le traditionnel 3e quart favorable aux Belges leur permettait de planter un 1-10 partiel pour mener 43-47 (26e). Linskens était cependant comptée à 3 fautes.

Lisowa et Mununga redoublaient d’ardeur en défense et Meesseman retrouvait le chemin de l’anneau (46-49, 28e). L’Espagne se devait de resserrer sa défense provoquant trois pertes de balle de suite côté belge et repassait devant à la demi-heure 52-49. La dernière ligne droite voyait l’Espagne prendre les devants grâce à une meilleure profondeur de banc (57-49).

La tension et les ratés s’accumulaient dans les deux camps. A 5 minutes du terme, l’écart était de 10 unités (59-49) et l’Espagne mènera même encore de 12 points à la 37e (65-53). Dans un dernier sursaut, Kyara Linskens et Julie Allemand ramenaient à 65-62 à l’entame de la dernière minute. La meneuse liégeoise faisait 65-64 avec 17 secondes encore à jouer et deux fautes à donner.

Une perte de balle espagnole était mise à profit par Antonia Delaere qui offrait un deuxième titre historique à la Belgique.

