Escalade : rencontre avec le jeune espoir Corentin Laporte

Corentin Laporte est l’un des meilleurs grimpeurs bruxellois. À seulement 18 ans, il compte déjà des références majeures, comme une 10ᵉ place au championnat du monde de bloc U19 à Helsinki, en Finlande. Rencontre avec lui dans sa salle d’entraînement au Camp de base.

  • Reportage de Rémy Rucquoi et Gauthier Flahaux

