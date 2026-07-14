En fin de contrat avec Anderlecht, Thorgan Hazard retrouve son club formateur de Lens

Libre après la fin de son contrat avec Anderlecht, Thorgan Hazard a effectué son retour à Lens, le club qui l’a lancé en tant que professionnel, où il a signé un contrat jusqu’en 2028. Le club de Ligue 1 en a fait l’annonce lundi.

Hazard, 33 ans, était revenu en Belgique à l’été 2023 en s’engageant avec Anderlecht. Au total, il a joué 98 matches avec le RSCA pour 21 buts et 21 assists dont 15 buts et 11 assists en 46 matches la saison dernière.

Pas prolongé par les Anderlechtois, le Diable Rouge retourne dans son club formateur. C’est en effet à Lens que le petit frère d’Eden a lancé sa carrière professionnelle en 2011. Il a ensuite rejoint Chelsea en 2012 mais n’a jamais joué pour les Blues qui l’ont prêté deux saisons à Zulte Waregem, où il a remporté le Soulier d’Or en 2014, et à Mönchengladbach.

Le club allemand l’a acquis à titre définitif en 2015. Ses performances (46 buts et 44 assists en 182) lui ont valu un transfert dans un autre Borussia, celui de Dortmund en 2019 où il a notamment partagé le vestiaire avec Axel Witsel et Thomas Meunier. Après un prêt de six mois au PSV Eindhoven, il a quitté le ‘BVB’ en juin 2023 pour retrouver le plat pays à Anderlecht.

En équipe nationale, Hazard compte 47 caps depuis ses débuts en mai 2013 lors d’un match amical contre les États-Unis. Présent lors des Coupes du monde 2018 et 2022 et à l’Euro 2020, où il avait inscrit le but de la victoire contre le Portugal en 8es de finale, il n’a plus été appelé depuis le Mondial 2022.

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