Conference League : Mazzu veut voir ce soir la même mentalité d’Anderlecht affichée à Malines

Anderlecht retrouvera West Ham ce jeudi à Londres dans le cadre de la 4e journée de la Conference League, quatre jours après avoir renoué avec la victoire en s’imposant 1-3 à Malines dimanche en championnat.

“Nous devons retenir le positif de la deuxième mi-temps et nous appuyer sur cette mentalité“, a déclaré l’entraîneur du RSCA Felice Mazzu mercredi en conférfence de presse, à la veille du duel contre les Hammers. “Continuer en Conference League signifierait également que nous avons plus de matches à jouer et que nous pourrions donc donner plus de temps de jeu à plus de joueurs.“

Anderlecht, battu 0-1 par West Ham la semaine dernière à Bruxelles, est 2e de son groupe avec 4 points derrière les Anglais, leaders avec 9 unités, et devant Silkeborg (3 points) et le FCSB (1 point).

Union : l’autre match

L’Union Saint-Gilloise, qui avait battu 1-2 Braga la semaine dernière au Portugal, retrouvera le club portugais ce jeudi soir à Louvain dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupes de l’Europa League.

“Nous venons pour gagner“, a déclaré l’entraîneur portugais Artur Jorge mercredi en conférence de presse. “L’Union est en tête mais il reste trois matches, dans lesquels nous allons tout faire pour leur rendre la vie difficile. Nous ne sommes pas loin de la 1e place, nous allons nous battre match par match. Nous n’avons pas gagné la semaine dernière, mais nous gardons confiance en notre football“.

Avec Belga – Photo: Belga/Virginie Lefour