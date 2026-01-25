Championnats francophones indoor : belle moisson de médailles des athlètes bruxellois

Avec plus de 10 médailles tous métaux confondus, les athlètes bruxellois ou affiliés à un club bruxellois ont brillé sur la piste indoor de Louvain-la-neuve.

Alignée sur sa distance de prédilection, le 800 mètres, Camille Muls (RESC) a assumé pleinement son statut de favorite, en prenant déjà la tête de la course à peine rabattue au premier couloir. D’abord en compagnie de deux autres athlètes, elle fait la différence avant le dernier tour, et alors qu’il restait moins de 200 mètres, elle a ré-accéléré pour s’envoler vers une victoire en solitaire et boucler sa distance en 2’09″38. Nepheli Pikiou du White Star (WS) prend la médaille de bronze et signe un temps de 02’13″06.

Sur 60 mètres haies, chez les hommes, le podium est 100% bruxellois. Au terme d’une course chamboulée, c’est l’athlète du Cercle de la Forestoise, Martin De Greef (CSF) qui franchit la ligne en premier en un temps de 8″03, et Dimitri Montilla (WS) termine en troisième position en un chrono de 8″14. Son coéquipier du White Star, Vincent Vernet (WS), a lui trébuché pendant la course, après avoir été déséquilibré par le concurrent dans le couloir de gauche. Après réclamation portée auprès des juges, il a pu courir à nouveau un 60 m haies mais seul. Il franchit la ligne en 8″12, ce qui lui offre la médaille d’argent et le titre de vice-champion LBFA de 60 m haies.

Dimitri Montilla, dont la spécialité est le décathlon, décroche également l’or francophone au concours du saut à la perche avec une barre franchie à 4 mètres 90.

En triple-saut, chez les hommes, Désiré Kingunza (CSF) et Lucca Goossens (RESC) étaient aussi pointés comme favori de ce concours. C’est la recrue de l’Excelsior qui a été le plus fort lors de ces championnats. Il remporte le concours avec un saut à 14 mètres 55. Désiré Kingunza, du Cercle de la Forestoise, prend l’argent avec un bond à 14 mètres 21.

Saliyya Guisse s’est offert deux médailles d’or : l’une au triple-saut avec une meilleure marque à 12 mètres 93 et au saut en longueur avec un saut à 5 mètres 89 à son 4e essai.

Sur 60 mètres, Ibrahim Camara du Daring Athletic Club de Molenbeek (DACM) commence très bien la saison en salle. Il est vice-champion francophone en un chrono de 6″83 sur la ligne droite.

Sur 400 mètres, objectif rempli pour Lucas Demol (WS) qui va chercher une belle médaille d’argent et boucle sa course en 49”15.

En saut à la perche, Lola Lepère (RESC) s’est adjugé un nouveau titre de championne francophone en passant une barre fixée à 3 mètres 75.

En saut en hauteur, chez les messieurs, la médaille d’argent est ravie par Jos Gamuela Ngamunguela (RESC) avec une barre franchie à 2,05 mètres.

Jonathan Guillaume (RESC) remporte, le concours du lancer de poids, en réalisant un lancer à 16,12 mètres. C’est aussi un athlète du Cercle de la Forestoise, Elias Quoidbach, qui remporte le bronze dans ce même concours avec un lancer à 14 mètres 05.

■ Reportage de L.Vandormael et O. Bronsart