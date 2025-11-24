Art et Sport, quand la rencontre de ces deux passions donne naissance à une aventure humaine

C’est une aventure qui a vu deux personnes baignant dans deux univers différents partir à la rencontre l’un de l’autre : l’artiste-peintre, Joëlle Dulière, et l’athlète de haut niveau, spécialiste du 5.000 mètres sur piste, John Heymans.

Tous deux ont échangé pour la première fois vers le printemps 2025, dans un café. Autour d’une boisson chaude, Joëlle et John font connaissance et posent les bases d’une histoire qui les amènera à s’immerger dans la passion de l’un et de l’autre. Au fil de leurs rencontres, ils vont créer une œuvre d’art qu’ils nomment “Trace”. Trace de l’athlète laissée sur la piste, trace de l’artiste sur la feuille.

Cette initiative, de réunir l’art et le sport a vu le jour sous l’impulsion de celui qui accompagne de nombreux sportives et sportifs de haut niveau : Jean-François Lenvain. ” Avec le projet Art & Sport, au-delà de leurs performances, ce sont leurs histoires humaines et sociales que nous racontons, avec l’art comme langage universel” précise celui-ci. “Art& Sport” a réuni 9 binômes et autant d’œuvres créées qui ont été exposées samedi dernier à l’hôtel Amigo à Bruxelles.

■ Un reportage de Laura Vandormael, Néo Fasquel et Hugo Moriamé