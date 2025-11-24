Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Art et Sport, quand la rencontre de ces deux passions donne naissance à une aventure humaine

C’est une aventure qui a vu deux personnes baignant dans deux univers différents partir à la rencontre l’un de l’autre : l’artiste-peintre, Joëlle Dulière, et l’athlète de haut niveau, spécialiste du 5.000 mètres sur piste, John Heymans. 

Tous deux ont échangé pour la première fois vers le printemps 2025, dans un café. Autour d’une boisson chaude, Joëlle et John font connaissance et posent les bases d’une histoire qui les amènera à s’immerger dans la passion de l’un et de l’autre. Au fil de leurs rencontres, ils vont créer une œuvre  d’art qu’ils nomment  “Trace”. Trace de l’athlète laissée sur la piste, trace de l’artiste sur la feuille.

Cette initiative, de réunir l’art et le sport a vu le jour sous l’impulsion de celui qui accompagne de nombreux sportives et sportifs de haut niveau : Jean-François Lenvain. ” Avec le projet Art & Sport, au-delà de leurs performances, ce sont leurs histoires humaines et sociales que nous racontons, avec l’art comme langage universel” précise celui-ci. “Art& Sport” a réuni 9 binômes et autant d’œuvres créées qui ont été exposées samedi dernier à l’hôtel Amigo à Bruxelles.

■ Un reportage de Laura Vandormael, Néo Fasquel et Hugo Moriamé 

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales