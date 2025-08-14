Anderlecht se déplace ce soir au Sheriff Tiraspol pour valider sa qualification en barrages

Anderlecht effectue jeudi un long déplacement en Moldavie pour affronter le Sheriff Tiraspol, dans le cadre du match retour du troisième tour préliminaire de la Conference League jeudi (19h00 heure belge). Les Bruxellois abordent la rencontre avec une avance confortable de trois buts.

En s’imposant 3-0 au match aller au Lotto Park jeudi dernier, Anderlecht a fait un grand pas vers les barrages de la Conference League, dernier obstacle pour accéder à la phase de ligue. Le RSCA n’a cependant pas préparé de la meilleure des manières cette manche retour avec une première défaite en championnat, 2-3 contre Zulte Waregem.

Besnik Hasi, l’entraîneur anderlechtois, a décidé de faire tourner son effectif pour ce déplacement en terres moldaves. Thorgan Hazard, Yari Verschaeren, Jan-Carlo Simic et Ali Maamar sont laissés au repos tandis qu’Ilay Camara est toujours blessé.

Yasin Özcan est bien présent dans le groupe annoncé mercredi. Le défenseur turc prêté par Aston Villa pourrait faire ses débuts avec Anderlecht en Moldavie. Le match de ce jeudi ne se jouera pas à Tiraspol, en Transnistrie, une région séparatiste. Le ministère des Affaires étrangères déconseille fortement de s’y rendre.

C’est pourquoi, en concertation avec l’UEFA, une autre solution a été trouvée: la rencontre se déroulera au Stadionul Zimbru de Chisinau, la capitale moldave. En cas de qualification pour les barrages, Anderlecht affrontera les Chypriotes de l’Aris Limassol ou les Grecs de l’AEK Athènes qui se sont quittés sur un partage (2-2) au match aller. Une élimination signifierait la fin de l’aventure européenne du Sporting.

Belga