Anderlecht est condamné à jouer sans ses supporters à l’Union la saison prochaine

Le RSC Anderlecht jouera sans ses supporters lors de tous les matchs (amicaux, Coupe ou championnat) qu’il jouera à l’extérieur contre l’Union Saint-Gilloise la saison prochaine.

Le Comité disciplinaire pour le football professionnel de l’Union belge a annoncé vendredi la sanction, conséquence des débordements qui ont eu lieu autour de la finale de la Coupe de Belgique entre les deux clubs, en mai dernier. Une amende de 8.000 euros a également été infligée aux Mauves.

La finale de la Coupe de Belgique, remportée par l’Union 3-1 après les prolongations, avait été marquée par de nombreux incidents avant, pendant et après le match, dans et en dehors des tribunes.

La décision du Comité a pris en compte le rapport du ‘match delegate’, l’action intentée par l’Union belge à l’égard d’Anderlecht, ainsi que les débats du Comité lui-même et le dossier de défense constitué par le club d’Anderlecht. Le rapport décrit notamment l’utilisation massive d’engins pyrotechniques, des dégradations aux sièges et à un portail d’accès, et des bagarres entre supporters anderlechtois.

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Le Parquet de l’Union belge a exprimé sa tolérance zéro pour l’usage d’engins pyrotechniques et pour la dégradation des infrastructures, et a rappelé la responsabilité objective qu’a chaque club pour le comportement de ses supporters, en plus des lois et de la base réglementaire sur lesquelles il a bâti son argumentaire en faveur d’une sanction.

Anderlecht s’est défendu en condamnant le comportement de ses supporters et en signalant que le club avait immédiatement pris des mesures pour identifier les coupables. Le RSCA a notamment pointé la responsabilité, à certains égards, de l’organisateur (entendez l’Union belge de football), dont les manquements auraient permis certains débordements.

Le RSC Anderlecht peut encore faire appel de la décision. Le cas échéant, l’affaire sera portée devant le Conseil disciplinaire pour le football professionnel.

Belga