Ligue des Champions : L’Union et Bodo/Glimt partagent 3-3 en match aller du 3e tour de qualification

L’Union Saint-Gilloise a partagé l’enejeu 3-3 avec l’équipe vice-championne de Norvège de Bodo/Glimt, en match aller du 3e tour de qualification de la Ligue des Champions de football, mardi soir à Ostende.

Florucz (25e) a rapidement répondu à l’ouverture du score sur coup-franc du Norvégien Berg (20e). Blomberg (29e) a redonné l’avance à Bodo/Glimt sur penalty. Florucz a encore égalisé juste avant la pause (45e+5). David a donné l’avance aux Unionistes (88e) mais sur une nouvelle phase arrêtée Bjortuft (90e+1) a rétabli la parité. Le match retour se jouera le mardi 11 août (18h00) sur le terrain synthétique de Bodo en Norvège.

Pleins d’enthousiasme, les Unionistes se sont procuré les meilleures situations face aux Norvégiens, qui leur avaient laissé l’initiative. S’ils dominaient largement la possession de balle, les Bruxellois ne parvenaient pas à bouger le bloc adverse. En revanche, dès que Bodo a passé le milieu de terrain, Berg, qui était titulaire avec la Norvège au Mondial, a ouvert la marque sur coup franc (20e, 0-1). Profitant d’une mauvaise relance de Nikita Kaikin sur un corner, Florucz a égalisé d’une frappe à l’entrée de la surface (25e, 1-1).

Les supporters bruxellois ont à peine relancé “Vamos a la playa”, que l’Union devait entamer une nouvelle course poursuite suite à un penalty commis par Kevin Mac Allister sur Ola Brynhildsen et transformé par Blomberg (29e, 1-2). Comme les Bruxellois ont retrouvé le fil de leurs idées et que les Norvégiens s’étaient bonifiés, le match s’est emballé. Guilherme Smith a trouvé Florucz, qui a signé un doublé d’une volée acrobatique (45e+5, 2-2).

Après la reprise, il a été moins une pour l’Union sur une reprise de la tête d’Andreas Helmersen (49e). Les deux équipes craignant la défaite, la deuxième période n’a pas été très animée et les occasions se sont faites rares. Monté au jeu, David a fait rêver les Unionistes (88e, 3-2), d’un tir ciblé via le piquet, mais Bjortuft les a ramenés sur terre (90e+1, 3-3).

Le vainqueur de ce duel sera opposé en barrages au vainqueur du 3e tour préliminaire entre les vice-champions de Grèce de l’Olympiacos Le Pirée et le NEC Nimègue, 3e de l’Eredivisie néerlandaise qui ont aussi partagé 0-0. Le vainqueur du barrage accèdera à la phase de ligue où est déjà qualifié le Club Bruges, champion de Belgique.

En cas d’échec au 3e tour de la Ligue des Champions, face aux leaders du championnat norvégien, l’Union sera reversée en phase de ligue de l’Europa League. Les Unionistes ont été éliminés au 3e tour préliminaire en 2022, par les Glasgow Rangers, et en 2024, par le Slavia Prague.

Belga