Mémorial Van Damme : Femke Broeders-Bol s’ajoute à la liste des participants à la 50e édition

Le stade Roi Baudouin accueillera plusieurs grands noms de l’athlétisme mondial début septembre, pour une nouvelle édition du prestigieux meeting bruxellois.

La Néerlandaise Femke Broeders-Bol, reine du 400 mètres haies qui s’est tournée vers le 800 m en début de saison, participera au Mémorial Van Damme, la finale de la Ligue de Diamant d’athlétisme qui aura lieu le premier week-end de septembre à Bruxelles. Les organisateurs l’ont annoncé mardi.

L’épouse du perchiste belge Ben Broeders, 26 ans, n’a pas manqué ses débuts sur le double tour de piste: elle a fini deuxième de ses deux premières participations en Ligue de Diamant, le 28 juin à Paris et le 18 juillet à Londres. Elle a signé son meilleur chrono à Paris en 1:55.60 derrière la Suissesse Audrey Werro, qui a réussi le meilleur temps sur la distance depuis 1983 en 1:53.80.

Werro sera d’ailleurs également présente sur tartan du stade Roi Baudouin. Le 800 mètres est prévu le samedi 5 septembre.

► Reportage | Mémorial Van Damme : Ivo Van Damme mis à l’honneur dans la 50e édition

Les organisateurs du meeting bruxellois ont aussi communiqué mardi la présence de l’Australien Cameron Myers sur 1.500 m. Étoile montante du demi-fond à 20 ans, il s’était déjà imposé en Ligue de Diamant à Paris sur la même distance et à Eugene sur le mile.

Belga – Photo : Belga Image