Anan Khalaili ne sera pas recuté par l’Inter Milan: le latéral de l’USG “n’a pas réussi la visite médicale”

L’Inter Milan ne recrutera pas le latéral de l’Union Saint-Gilloise Anan Khalaili, car il n’a pas réussi la visite médicale du Comité olympique italien (CONI), a annoncé le président de l’Inter Giuseppe Marotta en conférence de presse lundi.

“Nous avions négocié avec l’Union Saint-Gilloise l’acquisition de Khalaili, qui n’a pas réussi la visite médicale“, a expliqué Marotta, soulignant que c’est le centre de médecine pour le Sport de Milan, en représentation du CONI, qui a communiqué cette information.

“Je ne peux pas donner plus de détails pour des questions de vie privée, je dois simplement vous dire qu’en Italie, il y a une loi sur la protection de la santé très sévère. Le certificat d’aptitude est donné par le CONI, ce n’est pas une récusation de la part du staff médical du club, qui aurait pu le faire. C’est un cas de force majeure. Nous devons simplement respecter ça, parce qu’on parle de la protection de la santé. S’il n’y a pas ce certificat d’aptitude, aucun citoyen ne peut participer à une activité sportive officielle en Italie.”

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Khalaili, 21 ans, avait été identifié par l’Inter comme le remplaçant idéal de Denzel Dumfries, parti au Real Madrid, au poste de piston droit. “C’est un regret. Nous devons penser à d’éventuelles alternatives“, a ajouté Marotta. Un montant de 25 millions d’euros était évoqué pour le transfert.

Le latéral israélien évolue à l’Union depuis 2024. Il a totalisé 99 rencontres, 8 buts et 11 passes décisives, jouant un grand rôle dans les conquêtes du titre en 2025 et de la Coupe lors de la saison écoulée. Il compte 16 présences en équipe nationale.

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