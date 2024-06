Jupiler Pro League : Anan Khalaili (Maccabi Haïfa) rejoint l’Union Saint-Gilloise pour quatre ans

L’Union Saint-Gilloise a recruté l’international israélien Anan Khalaili, a annoncé lundi le vice-champion de Belgique. Le joueur de 19 ans s’est engagé jusqu’en 2028 avec les Unionistes.

Khalaili a effectué toute sa formation au Maccabi Haïfa. Il a débuté en équipe première en février 2022. Lors du dernier championnat, il a été utilisé sur tout le flanc droit, tour à tour comme arrière latéral, milieu et ailier, inscrivant 6 buts et délivrant 5 passes décisives en 26 rencontres. Il a aussi disputé six matchs d’Europa League et trois de Conference League, marquant contre La Gantoise en C4. Khalaili compte quatre présences en équipe nationale israélienne.

Anan’s first words as an Union player. 🗣️ pic.twitter.com/VnLummOJDX — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 17, 2024

“Sa famille est originaire de la ville arabe de Sakhnin“, a souligné l’Union dans un communiqué. “Le père d’Anan, Majdi, était gardien de but et est maintenant entraîneur au SC Neve Yosef, un projet social basé à Haïfa qui rassemble différents groupes ethniques de la ville.”

► Découvrez notre documentaire “Qui ne saute pas…” sur les derbys bruxellois

Belga – Photo : RUSG