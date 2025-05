20 km de Bruxelles : Amaury Paquet “un peu déçu” de sa deuxième place

Ce dimanche, Amaury Paquet a franchi la ligne d’arrivée en deuxième position des 20 kilomètres de Bruxelles.

1 heure et 3 secondes. 37 secondes d’écart avec Patrick Nimubona, grand gagnant de cette édition 2025.

Une performance de haut niveau, d’autant plus notable face à une concurrence africaine redoutable.

“Il y avait une vraie bagarre pendant une bonne quinzaine de kilomètres, face à trois coureurs africains, du Burundi et d’Érythrée”, raconte Paquet. “L’objectif, c’était de remporter une quatrième fois cette course, donc oui, je suis un peu déçu. Mais j’ai vraiment dû tout donner.”

Le ton est lucide, mais pas amer. Parti sur un rythme rapide pour se détacher, Paquet a rapidement intégré un groupe de tête restreint. “Malheureusement, je n’ai pas pu répondre à l’attaque vers le 16e kilomètre. À ce moment-là, j’ai joué la carte de la deuxième place.”

Une stratégie payante, bien que frustrante. “Deuxième, troisième… ça reste un peu décevant, mais ça arrive”, reconnaît-il. La revanche, elle, pourrait se prendre dès l’année prochaine. “C’est possible que je revienne. Tout dépendra de ma saison, mais soit pour gagner, soit avec mes coéquipiers de ‘Tous à Bord’.”

Enfin, impossible d’évoquer les 20 km de Bruxelles sans parler de l’ambiance, toujours unique. “C’était incroyable, même sous la pluie. Il y avait encore plus de monde que les autres années. J’entendais les gens crier mon prénom, c’est très motivant. Que ce soit pour performer ou non, c’est une course à part.”