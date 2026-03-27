Woluwe-Saint-Pierre : 45 personnes occupent un bâtiment vide de l’avenue de Tervuren, le propriétaire veut les expulser
À Woluwe-Saint-Pierre, 45 personnes, principalement des femmes et enfants sans-papiers, occupent un bâtiment vide sur l’avenue de Tervuren depuis un mois. Une occupation qui ne plait pas au propriétaire des lieux qui voudrait les expulser.
Dans ces anciens bureaux de la raffinerie Tirlemont, à quelques pas de Montgomery, 45 personnes sans-abris ont trouvé refuge. Le bâtiment était inoccupé dans l’attente d’un permis d’urbanisme pour transformer les bureaux en logements. Les occupants aimeraient pouvoir rester via un contrat d’occupation temporaire en attendant le début des travaux mais le propriétaire des lieux semble inflexible. La quarantaine d’occupants sont donc menacés d’expulsion.
■Reportage de Alice Dulczewski