Une marche pour l’eau, le climat et la paix réunit une centaine de personnes

Une centaine de personnes se sont rassemblées ce dimanche dès 13h30 sur la place de l’Albertine à Bruxelles pour une marche pour l’eau, le climat et la paix, organisée à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau par les mouvements citoyens Rise For Climate et l’Agora des Habitants de la Terre.

Le rassemblement a débuté par l’installation de la “Statue de la Soif” de Bernard Tirtiaux, suivie du spectacle de rue “Où va le bleu ?”, une “farce épique et indignée” mise en scène par Pietro Pizzuti. Une chanson sur l’eau et une chorale avec Maria Palatine ont encore eu lieu.

Les organisateurs ont dénoncé à la fois la pollution, la surconsommation et la privatisation de l’eau, présentée comme un bien commun. Ils ont aussi mis en avant les enjeux climatiques et pacifiques de la mobilisation, estimant que le dérèglement climatique aggrave les pénuries, les sécheresses et les inondations, tandis que les conflits compromettent l’accès à l’eau.

Plusieurs prises de parole ont eu lieu avant le départ du cortège, notamment sur le droit universel à l’eau, les risques de dérégulation au niveau européen, ainsi que la situation bruxelloise. Les organisateurs ont notamment critiqué la hausse des factures d’eau à Bruxelles depuis le 1er janvier 2026 et plaidé pour un refinancement de Vivaqua.

Le cortège est parti vers 15h00 de la place de l’Albertine en direction de la place Jean Rey, dans le quartier européen, où sont prévues d’autres prises de parole d’ONG européennes sur les pesticides, les PFAS et les normes environnementales.

Belga