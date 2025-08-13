Un quinquagénaire condamné à quatre ans de prison pour un coup de couteau sur la route

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi un homme de 54 ans à une peine de prison de quatre ans, dont la moitié assortie d’un sursis probatoire, pour avoir poignardé un conducteur de 19 ans à Leeuw-Saint-Pierre en février. Ce jeune homme avait failli renverser le prévenu et sa petite-fille lors d’une manœuvre, mais cela ne peut en aucun cas constituer une justification à l’agression au couteau, a estimé le tribunal.

Les faits remontent au 11 février. En tournant sur sa gauche à un carrefour, la future victime n’a pas fait attention aux piétons pour qui le feu était également vert et a manqué d’en heurter trois, dont le prévenu, qui se promenait avec sa petite-fille de dix ans. Furieux, le grand-père a violemment frappé sur le véhicule incriminé. Le conducteur est alors sorti de sa voiture. C’est à ce moment que le quinquagénaire lui a asséné un coup de couteau dans la poitrine.

Victime d’un pneumothorax, les jours du jeune conducteur n’ont néanmoins jamais été en danger. La défense a d’ailleurs fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une tentative d’homicide mais plutôt de coups et blessures volontaires. “Mon client est conscient d’avoir commis quelque chose de grave“, a plaidé l’avocat du prévenu. “Il a perdu plusieurs membres de sa famille et a dû reconstruire sa vie à différents moments de celle-ci. Ce qui explique en partie sa réaction de frapper sur la voiture après avoir failli se faire écraser et d’avoir ensuite pris peur en voyant l’automobiliste sortir de son véhicule avec un air menaçant“.

Le tribunal n’a pas partagé ce point de vue et a déclaré le grand-père coupable de tentative d’homicide. “Lors de son interrogatoire, il a affirmé ne pas savoir s’il avait touché la victime, mais c’est tout à fait invraisemblable. Selon un psychiatre, le prévenu a une capacité d’empathie limitée et minimise et rationalise son acte“.