Le calme est revenu place du Luxembourg, un homme grièvement blessé à la tête

Le calme est lentement revenu dans le quartier européen jeudi dans l’après-midi, après la manifestation agricole. Vers 15h15, la police a procédé à l’évacuation de la place du Luxembourg, a constaté Belga sur place, tandis que les agriculteurs ont commencé à rentrer chez eux.

■ Reportage de Joachim Vincent, Hugo Moriamé et Yannick Vangansbeek

Lors de l’évacuation de la place du Luxembourg, un homme, grièvement blessé à la tête, a été emmené par la police afin d’être soigné. On ignore s’il s’agit d’un manifestant ou d’un journaliste. Dans un communiqué, la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a dressé un premier bilan de la manifestation, évoquant “procéder à des arrestations à ce stade”, sans toutefois en préciser le nombre. “À l’heure actuelle, on ignore encore si des policiers ont été blessés“, ont ajouté les forces de l’ordre.

► Photos et vidéos | 7.300 personnes et un millier de tracteurs à Bruxelles, de gros dégâts sur la place du Luxembourg

“Environ 7.300 personnes se sont présentées, accompagnées d’une cinquantaine de tracteurs“, a indiqué la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles, par voie de communiqué. “En outre, environ 950 tracteurs étaient présents dans le quartier européen“, faisant état de tracteurs qui ne faisaient “pas partie de la manifestation officielle“, et “qui se sont rendus spontanément à Bruxelles“.

Au total, la police a chargé au moins trois fois autour de la place du Luxembourg afin de disperser le noyau dur des manifestants, a constaté Belga. Plus tôt, des manifestants, pas toujours identifiables, avaient lancé des pierres et des feux d’artifice en direction du Parlement européen et l’esplanade Solidarnosc, où se trouvait la police. “La police est intervenue à plusieurs reprises à l’aide de l’arroseuse afin d’empêcher les tracteurs de franchir les barrages policiers“, ont clarifié les forces de l’ordre. “Des gaz lacrymogènes ont également été utilisés pour empêcher les manifestants de pénétrer avec leurs tracteurs dans le périmètre de sécurité mis en place dans le cadre du sommet européen.”

Un dispositif “exceptionnel” pour nettoyer les rues

Sur le boulevard Albert II également, les derniers tracteurs ont quitté les lieux et le nettoyage a pu démarrer, opéré par Bruxelles-Propreté. L’agence régionale assure avoir mis en place “un dispositif exceptionnel” pour nettoyer les artères parcourues par les tracteurs et les manifestants jeudi.