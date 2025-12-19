Passer la navigation
Hors Cadre – Menus de fête : Noël à la table des grands chefs

À quelques jours de Noël, c’est le branle-bas de combat dans les restaurants bruxellois : en cette période propice aux mets festifs et aux beaux produits, les grands chefs mettent les petits plats dans les grands pour confectionner un menu de fête. Nous nous sommes glissés au cœur de deux institutions bruxelloises. Le restaurant gastronomique Le Brugmann à Ixelles, et Menssa, la nouvelle adresse une étoile de Christophe Hardiquest.

■ Un Hors Cadre signé Arnaud Bruckner, Loïc Bourlard, Laurence Paciarelli et Antoine Martens

