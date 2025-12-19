Responsible Young Drivers préparent le 32e Rapatriement du Nouvel An

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’association Responsible Young Drivers (RYD) relance son action phare : le Rapatriement du Nouvel An, organisé cette année pour la 32e fois. Objectif : permettre aux fêtards de rentrer chez eux en toute sécurité lors de la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Ce samedi 20 décembre, les bénévoles sélectionnés passeront des tests de conduite à l’auto-école Motrex, à Ganshoren. Sans être un examen officiel, ces tests visent à vérifier le respect du code de la route : priorités, limitations de vitesse, usage des clignotants. “C’est surtout un rappel et un contrôle de routine”, explique Ilias Mekkiat, chargé de communication de RYD.

Le soir du Nouvel An, les bénévoles interviendront par binôme et raccompagneront gratuitement les fêtards dans leur propre véhicule, directement jusqu’à leur domicile. Une initiative essentielle quand on sait qu’un accident sur trois est lié à l’alcool lors du réveillon, et que la Belgique recense plus de 4 000 accidents annuels dus à l’alcool au volant.

Engagés et formés, ces volontaires — âgés de 18 à 35 ans — sacrifient leur soirée pour prévenir les drames sur la route. “Beaucoup s’engagent parce qu’ils ont été touchés de près par un accident”, souligne Ilias Mekkiat.

Le service est entièrement gratuit, accessible uniquement en situation d’urgence, à partir de minuit dans la nuit du Nouvel An. Les détails pratiques et les inscriptions pour devenir bénévole sont disponibles sur rydwb.be.