Sous-financement du pouvoir judiciaire : le procureur général de Bruxelles met en garde contre un affaiblissement de la justice

Le procureur général de Bruxelles, Frédéric Van Leeuw, s’est inquiété lundi des économies visant la magistrature, notamment sur les pensions. Au micro de Bel-RTL, il a dénoncé un manque de dialogue et un risque pour l’indépendance de la justice.

Le gouvernement fédéral a annoncé en avril vouloir plafonner l’indexation des pensions des magistrats. Cette mesure s’ajoute à un sous-financement chronique de la justice, et a déclenché des mobilisations de magistrats aux quatre coins du pays, un fait exceptionnel pour le pouvoir judiciaire Interrogé sur Bel RTL lundi, Frédéric Van Leeuw a regretté le manque de dialogue entre le gouvernement fédéral et les magistrats. “Si on fait les économies que le gouvernement veut faire au maximum, ça rapportera 8 millions au budget de l’État”, a-t-il noté, estimant le montant dérisoire. “Est-ce que ça vaut la peine d’attaquer tout un pouvoir comme ça et de refuser de parler à tout un pouvoir comme ça ? On a même pas une roue de F35 avec ça.”

Il a souligné que les magistrats ne perçoivent qu’une pension légale, entièrement prise en charge par l’État. À la différence d’autres catégories professionnelles, ils ne disposent pas de pension complémentaire (2e pilier) financée par leur employeur. Attaquer les pensions et les conditions de travail des juges, procureurs, etc… risque de détourner les jeunes profils compétents de la profession. “Les jeunes qui rentrent maintenant devront rentrer très jeunes pour avoir une pension complète et donc on risque d’attirer moins de personnes qui ont un certain niveau”, a-t-il alerté. “Or, la justice du futur, je voudrais que ce soit aussi des gens qui sachent prendre de la distance, qui soient compétents, enthousiastes, et qui ne soient pas tentés par la moindre possibilité de corruption.”

