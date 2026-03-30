Semun Karaman condamné à 21 ans de prison pour l’assassinat de Jan-Willem Peeters

La cour d’assises de Bruxelles a condamné lundi Semun Karaman (42 ans) à 21 ans de détention criminelle pour l’assassinat de Jan-Willem Peeters (37 ans), son ancien locataire, tué de six balles le 5 juillet 2022 à Molenbeek.

Les deux hommes étaient en bataille judiciaire devant plusieurs juridictions civiles de 2018 à 2022. La cour d’assises a déterminé cette peine à la majorité absolue, estimant qu’elle était “porteuse d’espoir” et visait à réinsérer, à terme, le coupable dans la société. Elle a retenu la fragilité du parcours de vie de Semun Karaman, arrivé en Belgique à l’âge d’un an à la suite de l’assassinat de son père en Turquie, tué en raison de sa confession religieuse.

Elle a aussi retenu comme circonstance atténuante la “situation morale particulière” de Semun Karaman le 5 juillet 2022. Trois jours après les faits, deux logements lui appartenant, dont celui où il vit avec sa famille, devaient être mis en vente publique sur saisie. Cette vente avait été pronconcée par le juge des saisies après que le montant des astreintes auxquelles était condamné Semun Karaman avait atteint 6.850.000 euros.

La cour a également retenu le suivi psychologique entamé par le coupable avant son procès.

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Le jury populaire avait estimé vendredi que Semun Karaman avait, au-delà de tout doute raisonnable, volontairement tiré six reprises et jusqu’à ce que mort s’ensuive sur son ancien locataire et l’avait déclaré coupable d’assassinat. La cour avait retenu non seulement les six heures passées sur place à attendre le retour de Jan-Willem Peeters, mais également les recherches sur Internet de l’accusé durant les semaines qui avaient précédé les faits. Ces requêtes attestaient de l’intention de l’intéressé de “fuir la justice belge” ou de plaider la provocation, en cas de procès pénal. Elle a rappelé lundi, dans son arrêt sur la peine, le sang-froid avec lequel Semun Karaman a assassiné son ancien locataire, mais aussi la violence des faits, son “obstination” dans le contentieux civil et sa capacité intellectuelle à conscientiser son geste au moment des faits.

Dès que la présidente de la cour a achevé la lecture de l’arrêt, l’avocat général a demandé l’arrestation immédiate de Semun Karaman, détenu préventivement sous bracelet électronique depuis quatre ans. Cette demande n’a cependant pas été suivie par la cour.

Semun Karaman dispose de quinze jours pour introduire un pourvoi en cassation contre sa condamnation.

Alors que la procédure au pénal s’achève sur une condamnation à 21 ans de détention, le contentieux civil se poursuit. Trois procédures d’appel sont encore ouvertes, dont une action en annulation de la procédure d’adjudication concernant l’immeuble d’Overijse, source du contentieux initial entre Jan-Willem Peeters (qui y était domicilié) et Semun Karaman (qui l’avait acheté au grand-père de la victime, en 2018).

Avec Belga – Photo Belga