Semun Karaman est déclaré coupable de l’assassinat de Jan-Willem Peeters

Le jury populaire a estimé que Semun Karaman avait, au-delà de tout doute raisonnable, volontairement tiré six reprises et jusqu’à ce que mort s’ensuive sur son ancien locataire.

Pour déterminer la préméditation de l’homicide, la cour a retenu les menaces proférées par Semun Karaman envers la victime et son entourage et le fait qu’il s’est rendu à plusieurs reprises sur le nouveau lieu de résidence de Jan-Willem Peeters. Elle a surtout pointé dans son arrêt les nombreuses recherches internet “ciblées et équivoques” réalisées par Semun Karaman dans les jours et les semaines qui ont précédé l’homicide.

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Les faits se sont également déroulés extrêmement vite, a pointé la cour, qualifiant l’acte de “meurtre exécuté de sang froid et sans aucune chance de survie”.

Les jurés n’ont pas retenu la cause d’excuse de la provocation, défendue par l’accusé, pour expliquer l’homicide commis après quatre années de contentieux locatif entre les deux hommes. Jan-Willem Peeters n’a exercé “à aucun moment” une violence physique à l’encontre de l’accusé, “ni au moment des faits ni avant”, a souligné la cour dans son arrêt.