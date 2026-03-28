Semun Karaman est déclaré coupable de l’assassinat de Jan-Willem Peeters
La cour d’assises de Bruxelles a prononcé vendredi soir la culpabilité de l’accusé Semun Karaman (42 ans) pour l’assassinat de Jan-Willem Peeters (37 ans), commis à Molenbeek le 5 juillet 2022.
Pour déterminer la préméditation de l’homicide, la cour a retenu les menaces proférées par Semun Karaman envers la victime et son entourage et le fait qu’il s’est rendu à plusieurs reprises sur le nouveau lieu de résidence de Jan-Willem Peeters. Elle a surtout pointé dans son arrêt les nombreuses recherches internet “ciblées et équivoques” réalisées par Semun Karaman dans les jours et les semaines qui ont précédé l’homicide.
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Les faits se sont également déroulés extrêmement vite, a pointé la cour, qualifiant l’acte de “meurtre exécuté de sang froid et sans aucune chance de survie”.
Les jurés n’ont pas retenu la cause d’excuse de la provocation, défendue par l’accusé, pour expliquer l’homicide commis après quatre années de contentieux locatif entre les deux hommes. Jan-Willem Peeters n’a exercé “à aucun moment” une violence physique à l’encontre de l’accusé, “ni au moment des faits ni avant”, a souligné la cour dans son arrêt.
L’assassinat de la victime était dès lors “totalement disproportionné” par rapport aux griefs invoqués par l’accusé, et en l’occurrence les violences morales liées à l’énorme expansion d’un contentieux civil.En attendant six heures Jan-Willem Peeters devant son nouveau logement situé à Molenbeek, Semun Karaman disposait d’un laps de temps “entièrement suffisant” pour réfléchir à son acte. La cour d’assises a donc écarté la thèse de la réaction immédiate à des violences illicites et graves, inhérente à l’excuse de provocation. Les débats sur la peine à prévoir pour le coupable reprendront lundi.
Belga