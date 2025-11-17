Le pâtissier ucclois Jonathan Salomon élu “révélation de l’année”

Le pâtissier Jonathan Salomon à Uccle a reçu le prix “révélation 2026 Bruxelles”.

Les pâtissiers Jonathan Salomon à Uccle (chaussée d’Alsemberg, 622), Marc Ducobu à Waterloo et Marius Demeyer à Ghlin se sont vu décerner un titre ce lundi pour leur travail artisan par Tartine et Boterham qui présentait son guide 2026 des meilleures pâtisseries à Bruxelles et en Wallonie. L’ouvrage reprend 20 adresses à Bruxelles et 30 en Wallonie – parmi lesquelles tant des artisans de renom que des enseignes moins connues -, sélectionnées pour leur savoir-faire, leurs produits qualitatifs faits maison, leur créativité et leur démarche équitable. “On parle souvent de la France quand il s’agit de pâtisserie, mais la Belgique n’a pas à rougir. Et plutôt que de murmurer, crions-le haut et fort: notre pays regorge de talents et de gourmandise!”

L’occasion également de récompenser deux “pépites” en Wallonie et à Bruxelles, soit des adresses de moins de trois ans dans lesquelles évoluent des jeunes en devenir.

Le prix “révélation 2026 Bruxelles” a ainsi été remis à Jonathan Salomon dont la pâtisserie ouverte depuis 7 mois seulement se situe à Uccle. On y trouve des “classiques revisités avec précision et gourmandise“, explique Géry Brusselmans, le fondateur de Tartine et Boterham. “C’est une belle reconnaissance du travail qui est effectué chaque jour. Savoir que les gens apprécient ce qu’on fait, ça vaut tout l’or du monde“, a ajouté Jonathan dont la spécialité est le Paris-Brest ainsi que les cannelés bordelais, les madeleines et les cookies.

Le titre de “révélation 2026 Wallonie” va quant à lui à Marius Demeyer, établi depuis deux ans à Ghlin (Hainaut), qui, selon Tartine et Boterham, est “un jeune homme au talent fou” qui accomplit “un travail d’excellence avec des pâtisseries aussi belles que bonnes”.

Un “Prix d’honneur” a également été décerné à Marc Ducobu, situé à Waterloo depuis 2003. Le pâtissier y livre des préparations locales et saisonnières. “Notre métier est en constante évolution grâce aux nouvelles techniques, aux nouvelles machines, aux nouvelles matières premières… C’est à l’infini. Cette reconnaissance fait du bien aux artisans. C’est porteur d’avoir des groupements comme Tartine et Boterham qui nous soutiennent et qui mettent les jeunes en avant; on en a besoin“, a souligné pour sa part le lauréat qui accorde beaucoup d’importance à la saisonnalité de ses créations. “Quand c’est la période de Saint-Nicolas, ‘ça sent Saint-Nicolas’ chez nous. Notre magazine se transforme en fonction des festivités, c’est un peu comme chez Willy Wonka“, rigole le pâtissier.

Depuis 2015, Tartine et Boterham référence les boulangeries et pâtisseries artisanales en Wallonie et à Bruxelles, le guide 2026 se focalisant sur les 50 meilleures pâtisseries.

Les 20 adresses bruxelloises du guide 2026:

Anderlecht: Succulente, Legrain

Bruxelles-Ville: Brian Joyeux, Pierre Marcolini, Togâ pâtisserie, Wittamer, Nihoul

Ixelles: Julien Othomène, Nikolas Koulepis, Nicolas Arnaud, Cokoa, Hermine

Jette: Maison Lavoisier

Saint-Gilles: Pépite, Ginkgo

Schaerbeek: Van Dender

Uccle: Jonathan Salomon, Le Saint-Aulaye

Woluwe-Saint-Pierre: Yasushi Sasaki, Eclat cacao

Avec Belga – Photo Tartine et Boterham/Whoops Agency