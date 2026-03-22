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Le parcours du combattant des victimes du 22 mars pour être indemnisées

À l’aube de la dixième commémoration des attentats du 22 mars 2016, l’association de victimes Life for Brussels a haussé le ton et accusé l’État d’avoir abandonné les survivants depuis une décennie. “Commémorer sans protéger est un acte incomplet”, affirme l’organisation, qui dénonce la contradiction entre les hommages officiels et “un système qui asphyxie les victimes le reste de l’année”.

Dix ans après les attentats de Bruxelles, des centaines de dossiers d’indemnisation sont encore ouverts. Pire, le Service des Pensions a réclamé le remboursement de sommes versées depuis des années, à plusieurs victimes.

■ Les explications avec Camille Tang Quynh

►Lire aussi | EN DIRECT – Dix ans après les attentats du 22 mars, Bruxelles se souvient

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