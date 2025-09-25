Le Fooding sort son troisième guide pour la Belgique

Le Fooding Belgique a nommé “Kartouche” (Ixelles) meilleur bistrot dans son troisième guide qui sort ce jeudi. Cette édition recense 250 adresses à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie ainsi que 15 adresses incontournables dont 4 à Bruxelles.

“Kartouche”, estaminet à Ixelles “sobrement retapé, vise droit et juste en envoyant une bistrote sans fausse note, décrit le Fooding 2025. Les meilleures saucisses se trouvent presque tout logiquement chez “Saucisses” à Forest et le meilleur appart’hôtel est “Numéro Cent”, tenu par les propriétaires du “203” à Saint-Gilles. Le meilleur mixomaniaque s’appelle “Kage” (à Bruxelles) qui propose notamment des cocktails au thé.

Le Fooding est un guide indépendant de restaurants, chambres, bars, caves et commerces partout en France et en Belgique “qui font et défont le goût de l’époque”, comme il aime se définir. La troisième édition du guide, qui sortira jeudi en librairies et en ligne, recense 250 adresses à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie ainsi que les 15 adresses “géniales”.

À Liège, on retrouve ainsi le meilleur “matin, midi, soir” chez “Super Faim” où “les œufs sont servis le matin, les sandwiches à midi, les cookies aux pépites de chocolat l’après-midi et les cocktails le soir”. Les titres de meilleures boulangerie et chocolaterie se trouvent à Gand, respectivement chez “Morgen” et “The chocolate maker”. “Bloesem” (Anvers), meilleure table, est un petit établissement anversois où “quatorze spectateur.rices assistent aux quinze tableaux d’une délicate choré attablée”.

Deux fooding d’amour ont aussi été remis lors de cette édition. Il s’agit d’un prix qui récompense les “endroits où tous les éléments de la nature et de la restauration se marient d’une manière qui s’explique uniquement par le mot amour”. Le titre va à un vieil estaminet restauré, “Café service” à Anvers, ainsi qu’à “Vorace” à Gesves, un “petit coin de paradis, où les assiettes laissent parler la personnalité du chef”. D’autres prix ont été également été remis lundi soir : meilleur petit luxe à “Bar Misera” (Anvers), meilleur bar à délices à “Feast” (Genk), meilleur garde-manger à “Rosendal” (Genk), meilleur sophistroquet à “Debra” (Gand) et meilleur taulier à “BottlO” (Hasselt).

Le guide se veut également magazine de société, publiant interviews avec des “mangeur.ses et buveur.ses belges” sur des sujets très actuels dans l’horeca comme la compatibilité avec la maternité, les problèmes liés à la consommation d’alcool ou encore les influenceurs. Né en 2000 de la contraction de “food” et “feeling”, le Fooding conserve notamment l’anonymat de ses journalistes qui paient systématiquement leurs additions. Le site du Fooding Belgique rassemble, lui, près de 2.500 adresses.

Avec Belga