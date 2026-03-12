La Brussels Pride se déroulera le 16 mai et fêtera ses 30 ans

La Brussels Pride, également connue sous le nom de marche des fiertés, aura lieu le samedi 16 mai pour son édition 2026, et célébrera ses 30 par la même occasion, a annoncé Visit.Brussels jeudi. Quelque 200.000 personnes sont attendues dans les rues de la capitale pour cet évènement qui permet de donner une voix aux revendications de la communauté LGBTQIA+ chaque année.

Le thème de cette année, “when times get darker, we shine brighter” (quand les temps sont plus sombres, nous brillons plus fort) a été fixé par la RainbowHouse Brussels, une infrastructure qui abrite différentes associations francophones et néerlandophones LGBTQIA+.

Ce choix thématique s’explique par la multiplication “des discours de haine sexistes et anti-LGBTQIA+ en ligne, portés par des sphères masculinistes viscéralement opposées à l’égalité des genres et considérant souvent la diversité de genre et d’orientation sexuelle comme une menace. Lorsque des drapeaux disparaissent et que la haine devient politique, la communauté répond par la visibilité, la solidarité et la résistance“, ont expliqué les organisateurs.

Concrètement, la marche se déroulera dans les rues du centre-ville. Plusieurs artistes issus de la communauté LGBTQIA+ se produiront également. “La Brussels Pride se veut un événement inclusif et accessible à tout le monde. Afin que chacun·e puisse en profiter en toute tranquillité, une Safer Zone sera mise à disposition. Cet espace permettra de faire une pause, d’être pris en charge par du personnel soignant en cas de malaise et de signaler tout comportement inapproprié ou offensant lié au genre et/ou à l’identité”, détaille Visit.Brussels dans le communiqué.

Belga