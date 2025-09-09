Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Douze personnes arrêtées dans le cadre d’une enquête pour corruption à la prison de Haren

Dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de corruption en lien avec la prison de Haren, plusieurs perquisitions ont été effectuées mardi et 12 personnes ont été privées de liberté, a annoncé le parquet de Bruxelles.

La lutte contre la corruption publique constitue l’une des priorités du parquet de Bruxelles. En particulier, la corruption au sein des établissements pénitentiaires bruxellois fait l’objet d’une attention renforcée dans le cadre du plan de gestion du procureur du Roi“, indique le parquet.  “La corruption en milieu carcéral représente une menace directe pour la sécurité publique et l’intégrité du système judiciaire. Elle compromet la sécurité des établissements, facilite les trafics illicites à l’intérieur comme à l’extérieur des prisons“, souligne-t-il.

Belga 

 

Reportage | Le personnel de la prison de Haren en grève pendant 48 heures contre le manque de personnel

Lire aussi :

Partager l'article

09 septembre 2025 - 13h10
Modifié le 09 septembre 2025 - 13h10
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales