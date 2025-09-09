Douze personnes arrêtées dans le cadre d’une enquête pour corruption à la prison de Haren

Dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de corruption en lien avec la prison de Haren, plusieurs perquisitions ont été effectuées mardi et 12 personnes ont été privées de liberté, a annoncé le parquet de Bruxelles.

“La lutte contre la corruption publique constitue l’une des priorités du parquet de Bruxelles. En particulier, la corruption au sein des établissements pénitentiaires bruxellois fait l’objet d’une attention renforcée dans le cadre du plan de gestion du procureur du Roi“, indique le parquet. “La corruption en milieu carcéral représente une menace directe pour la sécurité publique et l’intégrité du système judiciaire. Elle compromet la sécurité des établissements, facilite les trafics illicites à l’intérieur comme à l’extérieur des prisons“, souligne-t-il.

